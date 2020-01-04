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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندرسون يشير الى امكانية عودة ابراهيموفيتش الى المنتخب السويدي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
المح مدرب المنتخب السويدي يان أندرسون الى إمكانية عودة المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، رغم انتقاده المستمر لاختيارات الفريق في السابق.
وكان ابرا قد انتقد القائمة التي اختارها أندرسون للمنتخب السويدي، ورجح في مقابلة صحفية بأن المدرب يستبعد اللاعبين الذين ينتمون لأصول غير سويدية.
وصرح اندرسون قائلاً: "أجيد تمامًا إلقاء الأشياء خلفي ظهري".
وأضاف: "في تلك الأثناء شعرت بالإحباط لكن الأمر مر، لذا فان إبرا هو موضع ترحيب إذا كان يشعر بأنه غير رأيه".
واختتم: "الوضع الأساسي المتعلق باللاعبين الذين يرفضون اللعب للمنتخب الوطني، هو كما قلت من قبل، أن بإمكانهم الاتصال بي وأن يخبروني بأنهم يشعرون بالاهتمام، بعدها يمكننا أن نبدأ من هذه النقطة، الأمر لا يتجاوز هذا".
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