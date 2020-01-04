كارفاليو عن اهتمام ريال مدريد: اي لاعب بحلم بهذه الخطوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

اعرب ​راينير كارفاليو​ نجم وسط فريق فلامنغو البرازيلي عن سعادته لاهتمام فريق ​ريال مدريد​ بضم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وينال صاحب الـ 17 عام اهتمام العديد من الاندية الاوروبية الكبيرة ابرزهم برشلونة، أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.

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وبحسب بعض التقارير، فإن ثمن راينير لن يتعدى 30 مليون يورو للرحيل عن فلامنغو، لكن حتى الآن لم يقم أي نادي بتقديم عرض رسمي.

وعلق راينير على اهتمام ريال مدريد بضمه لصحيفة "آس" الإسبانية:" الانتقال إلى هذا النادي الكبير يعد حلمًا لأي لاعب".

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع فينيسيوس جونيور جناح فلامنغو، والذي أثبت قدراته في الفترة الماضية.