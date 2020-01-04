- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارفاليو عن اهتمام ريال مدريد: اي لاعب بحلم بهذه الخطوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
اعرب راينير كارفاليو نجم وسط فريق فلامنغو البرازيلي عن سعادته لاهتمام فريق ريال مدريد بضم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينال صاحب الـ 17 عام اهتمام العديد من الاندية الاوروبية الكبيرة ابرزهم برشلونة، أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.
وبحسب بعض التقارير، فإن ثمن راينير لن يتعدى 30 مليون يورو للرحيل عن فلامنغو، لكن حتى الآن لم يقم أي نادي بتقديم عرض رسمي.
وعلق راينير على اهتمام ريال مدريد بضمه لصحيفة "آس" الإسبانية:" الانتقال إلى هذا النادي الكبير يعد حلمًا لأي لاعب".
وكان ريال مدريد قد تعاقد مع فينيسيوس جونيور جناح فلامنغو، والذي أثبت قدراته في الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر كارفاليو عن اهتمام ريال مدريد: اي لاعب بحلم بهذه الخطوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.