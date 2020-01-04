شكرا لقرائتكم الزمالك يعود إلى ستاد المحلة بعد غياب 814 يوما.. تعرف على نتيجة آخر مواجهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق نادي الزمالك إلى ملعب غزل المحلة بعد غياب 814 يوماً لمواجهة فريق طنطا غدا الأحد الموافق يوم 5 يناير 2020 ضمن منافسات الجولة رقم 12 من الدوري المصري الممتاز.

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والعجيب أن آخر مواجهة لنادي الزمالك على ملعب غزل المحلة كان يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 كانت أمام نفس المنافس فريق طنطا في الدور الأول لمسابقة الدوي الممتاز وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، افتتح صلاح عاشور التسجيل للزمالك في الدقيقة 64 ثم تعادل محمد جابر في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، وأضاع لاعب طنطا محمد اسعد ركلة جزاء في الدقيقة 23 تصدى لها حارس الزمالك في ذلك الوقت أحمد الشناوي، حيث كان يقود الفريق الأبيض في ذلك الوقت نيبوشا في المقابل كان يقود فريق طنطا خالد عيد.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 18 نقطة في المقابل يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.