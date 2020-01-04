المصري يدرس التعاقد مع "عكوكو " الرجاء قبل صراع أندية الممتاز

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جدة - عمرو شويل يدرس ايهاب جلال المدير الفني للنادي المصري البوسعيدي، التعاقد مع صانع ألعاب وهداف نادي الرجاء ابراهيم رخا الشهير بـ"عكوكو"، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاستغلال انتهاء عقد اللاعب مع ناديه المطروحي، تحسبا لدخول أندية أخري في الدوري الممتاز، وعلى رأسهم أندية الاسماعيلي والإنتاج الحربي وحرس الحدود ونادي مصر، من أجل ضمه لصفوف فرقهم خلال فتره الانتقالات الشتوية الجارية.
وفشلت صفقة انتقال اللاعب لنادي طلائع الجيش في بداية الموسم لأسباب ماديه خاصه بكيفية سداد مستحقات النادي المطروحي، فضلا عن تباطئ مسئولي الرجاء في إرسال الاستغناء الخاصة باللاعب لنادي الطلائع ومن ثم قيد اسمه بقائمة الفريق في القائمة الأولي الرجاء على السيستم الخاص بقيد اللاعبين بالاتحاد المصري لكره القدم.
ومن جانبه كشف رخا عن تلقيه العديد من العروض المحلية في الدوري الممتاز والعديد من العروض في دوري القسم الثاني من أربعة فرق من المتنافسين علي تذكره الصعود للدوري الممتاز وعلى رأسهم ناديي سيراميكا والبنك الأهلي من مجموعتي القاهرة والصعيد بخلاف انديه أخري في مجموعه بحري.
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