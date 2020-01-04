شكرا لقرائتكم الأهلي يُقيد كهربا في القائمة بدلًا من سعد سمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس ادارة النادي الأهلي على قيد محمود كهربا الوافد الجديد لصفوف النادى الأهلى في القائمة بدلا من سعد سمير الذى سيغيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة وبالتالي تم رفعه من القائمة.

ويرتدي كهربا التى شيرت رقم 26 في الأهلي بناء على اتفاق مسبق بين اللاعب والجهاز الفنى .

وأعلن الأهلى وصول البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم «كهربا»، إلى اتحاد الكرة بشكل رسمي قبل قليل، وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية.

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وقرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ضم «كهربا» إلى قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا للمبيت بأحد الفنادق اليوم، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، المقرر إقامتها غدا.

ويحق للاعب المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام إف سي مصر، التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، في إطار الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز وفقًا للرؤية الفنية.

ويعد محمود عبدالمنعم «كهربا» أحدث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المقرر أن يرتدي محمود عبدالمنعم «كهربا» القميص رقم 26 في الفترة المقبلة بالبطولات المحلية.