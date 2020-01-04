شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن الاجتماع مع رؤساء الأندية للإطاحة بالجنايني ولجنته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف رئيس الزمالك فى فيديو عبر الموقع الرسمى للنادى الأبيض: " كل الفرق غير راضيه عن عمرو الجنايني و لجنته، الاتحاد السكندري و الإسماعيلي انضموا لنا بسبب الظلم التحكيمي الذي يحدث لنا من جمال الغندور و عمرو الجنايني".
أشار رئيس الزمالك إلى أنه سيجتمع مع أندية الدورى مثل الاتحاد السكندرى والإسماعيلى، داخل اتحاد الكرة يوم الإثنين، قائلاً: "يا عمرو يا جنايني كان يوم أسود يوم ما توليت رئاسة اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ويوم أسود عندما يتولى أى زملكاوى أى سُلطة بيكون يوم أسود على الزملكاوية، هو فى إيه"، متابعًا: "الأهلى لا يحتاج مساعدة أى هدف يدخل مرماه يتم إلغاءه، الكرة تأتى فى دماغ اللاعب يحتسب ضربة جزاء للأهلى، وكذلك الاتحاد السكندرى يلغى له هدف صحيح حتى لا يُحصل الأهلى وكذلك الإسماعيلى الموضوع بقى لا يحتمل".
تابع منصور تصريحاته: "لا يجوز لأى هيئة رياضية مثل الاتحاد معاقبة هيئة رياضية أخرى"، مضيفًا: "يوم الإثنين كل رؤساء الاندية ستأتى فى اتحاد الكرة ويوم الثلاثاء أكثر من 200 نادى سيأتى نادى الزمالك حتى نعزلكم"، مشيرًا إلى أن أى رئيس نادى يتحدث عن المشاكل الموجودة يتم إيقافه.
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