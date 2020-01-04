شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن الاجتماع مع رؤساء الأندية للإطاحة بالجنايني ولجنته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه سيجتمع مع مسئولى الاتحاد السكندري و الإسماعيلي و جميع الانديه لوضع حد لما يحدث من ما وصفه بتجاوزات من جانب اتحاد الكرة.

أضاف رئيس الزمالك فى فيديو عبر الموقع الرسمى للنادى الأبيض: " كل الفرق غير راضيه عن عمرو الجنايني و لجنته، الاتحاد السكندري و الإسماعيلي انضموا لنا بسبب الظلم التحكيمي الذي يحدث لنا من جمال الغندور و عمرو الجنايني".