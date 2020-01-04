شكرا لقرائتكم أنا مش دومينيك وبامبو أنا وائل جمعة.. حكاية تحد خاص لكهربا بعنوان "26" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كان من نصيب محمود عبد المنعم كهربا الوافد الجديد للنادي الأهلي، ارتداء القميص رقم 26 في القلعة الحمراء، وهو رقم حظيً بشعبية كبيرة في بداية الألفية الجديدة، لكن تراجعت أسهمه أخر 10 سنوات بشكل كبير.

الغريب أن أثنين من أربعة لاعبين سابقين إرتدوا رقم 26 في الأهلي، استقر بهم الحال بعدها في الزمالك، ليكون كهربا ثالث لاعب يرتدي نفس الرقم ويلعب للقطبين.

وارتدى الرقم 26 في الأهلي في الألفية الحالية صخرة الدفاع وائل جمعة، والذي لعب بقميص الأهلي قرابة عقد من الزمن، وكان أبرز النجوم المؤثرين مع الفريق في عهد البرتغالي مانويل جوزيه.

وبدأت أسهم الرقم 26 تتراجع في الأهلي بداية العقد الحالي، وتحديدًا في 2010، حينما إرتدى القميص اللاعب دومينيك دا سيلفا الذي لم يقنع جماهير الأهلي ورحل غير مأسوفا عليه، وظلت حكاية فشله الكروي تترد في الأوساط الرياضية وداخل جدران الأهلي لفترة كبيرة من الزمن.

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بعد دومينيك، انتقل الرقم للاعب الأهلي السابق كريم بامبو، وكان يتوقع للاعب مستقبل كبير مع الأهلي، لكن مسيرته لم تكتمل، ليرحل بعدها عن القلعة الحمراء بعد مسيرة قصيرة لم يحقق فيها اللاعب البصمة المرجوة.

واستقر القميص 26 أخيرا على ظهر باسم علي، ظهير أيمن فريق الأهلي السابق، الذي لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي سوى مرات قليلة، ورحل عن الأهلي لصفوف الجونة، دون أن يترك اللاعب تاريخا كبيرا مع الأهلي.

كهربا حصل على إرث هؤلاء اللاعبين الأربعة، ليكون خامس أهلاوي يرتدي القميص 26 في الألفية الجديدة، فهل سيكون على خطى الأسطورة وائل جمعة، أم تلاحقه لعنة الرقم، كما فعلت مع الثلاثي دومينيك وباسم وبامبو؟!