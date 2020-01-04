شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يفتح النار على جمال الغندور: تقدمت ببلاغ ضده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام واتهمه بأنه فى هذه المكانة للانتقام من الزمالك.
وقال مرتضى: "يوجد بلاغ مني للنائب العام ضد جمال الغندور لأنه تطاول عليا وقام بسبي ولن نصمت عن حقوقنا".
وأكمل: "طارق سامي ألغى هدف صحيح وركلتين جزاء أمام أسوان، و كاتب على صفحته "الأهلي هو الحياة"، ومن قبله جهاد جريشة متخانق معايا في البلد جايبهولنا، و الصباحى الذي تقدمنا بمذكره ضده و بردو بيجيبهولنا، لماذا هذا العناد".
وأضاف: " اتظلمنا في مباراة الطلائع والإنتاج وأسوان و غيره، وبيتم مجامله الأهلي و هو مش محتاج أي اللاعب بحرز هدف في الأهلي يتم الغائه فوراً، مثل خالد قمر عندما أحرز هدف الاتحاد في الأهلي الغي علطول عشان ميحصلش الأهلي هذا افتراء".
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