شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـ "اتحاد الكرة" : الأهلى لا يحتاج لمساعدة وهنعزلكم يوم الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أضاف منصور فى فيديو بثه الموقع الرسمى للزمالك : "لا يجوز لأى هيئة رياضية مثل الاتحاد معاقبة هيئة رياضية أخرى"، موضحا: "يوم الإثنين كل رؤساء الاندية ستأتى إلى اتحاد الكرة ويوم الثلاثاء أكثر من 200 نادى سيأتى نادى الزمالك حتى نعزلكم"، مشيرًا إلى أن أى رئيس نادى يتحدث عن المشاكل الموجودة يتم إيقافه.
و أضاف: "الأهلى لا يحتاج مساعدة أى هدف يدخل مرماه يتم إلغاءه، الكرة تأتى فى دماغ اللاعب يحتسب ضربة جزاء للأهلى، وكذلك الاتحاد السكندرى يلغى له هدف صحيح حتى لا يُحصل الأهلى وكذلك الإسماعيلى الموضوع بقى ظلم من جميع الجهات".
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