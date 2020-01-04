شكرا لقرائتكم جونيس يقود مران وادى دجلة رغم أنباء إقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، تدريبات فريقه التى أقيمت فى الرابعة عصر اليوم السبت، بشكل طبيعى فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومازالت إدارة وادى دجلة، تدرس بقوة الإطاحة بتاكيس جونيس من القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق منذ انطلاق الموسم الجارى، وكان أخرها الخسارة أمس الجمعة، من طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى، وكان مصدر مطلع بالنادى كشف أن الإدارة فتحت خط مفاوضات مع الجزائرى الفرنسى مصطفى الخروبى مدرب أكاديمية "جى ام جي" التابعة لوادى دجلة من أجل تولى قيادة الفريق خلفًا لتاكيس جونيس، على أن يعاونه يونس زردوك مدرب فريق 18 سنة بالنادى ومدرب عام جزر القمر، إلا أن القرار لم يحسم بشكل رسمى حتى الأن.

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وادى دجلة فى الموسم الحالى خاض 11 مباراة حتى الأن، حقق الفوز فى مباراة واحدة، وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات، ليحتل الغزلان المركز الأخير بجدول الدورى، برصيد 6 نقاط.

وكان تاكيس جونيس صرح بعد مواجهة الطلائع مؤكدًا أنه لا يفكر فى الاستقالة من منصبه بسبب النتائج السيئة مع الفريق هذا الموسم، لافتًا إلى أنه راض عن مستوى الفريق، لكن المشكلة فى عدم القدرة على ترجمة الفرص إلى أهداف فى شباك المنافسين، موضحا أن هناك خلل فى الاستراتيجية الخاصة بالفريق نظرا لعدم القدرة على تسجيل الأهداف وهو أمر ضرورى للفوز لأن المباريات تحسم بالأهداف وليس بالأداء.

تابع أنه لا يفكر فى مسألة الهبوط للقسم الثانى بعد مرور 11 أسبوعا من عمر الدورى، موضحا أنه يعمل حاليا على تصحيح الإستراتيجية الخاصة بالفريق.