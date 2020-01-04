شكرا لقرائتكم الزمالك يوافق على طلبات المنصورة لخطف توكل قبل الأهلى والدراويش وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو نادى الزمالك علي الطلبات الماليه التي عرضها عليهم وكيلي محمد توكل صانع ألعاب المنصوره من أجل الحصول على خدمات اللاعب فى الفترة المقبلة والمتمثلة فى 2 مليون ونصف على قسطين.

وأجرى مسئولو نادى الزمالك اتصالا برئيس نادي المنصوره المهندس حاتم المير والذي حدد خلاله الاخير طلباته الماليه من أجل الموافقه علي انتقال موهبه المنصوره وكذلك عدد من الأنديه التي طلبت التعاقد مع اللاعب وعلي رأسهم أنديه الأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي وحرس الحدود.

ومن جانبه أبدي اللاعب سعاديه باهتمام قطبي الكره المصريه بالتعاقد معه مشيرا إلي احترامه لأي قرار يصدر من قبل مجلس اداره ناديه بخصوص رحيله في ظل ثقته في مسؤولي ناديه وعدم وقوفهم عائق في مستقبله مؤكدا علي أن وكيليه هما من يقررون الفريق الذي سينضم إليه في مصر خلال الساعات القادمه.

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ويأمل وكيل اللاعب في حصول محمد توكل على مليون جنيه في الموسم الواحد وهو الرقم الذي يستهدفه من الزمالك بعدما أكد مسئولو النادي الأهلي رغبتهم في التعاقد مقابل حصول اللاعب على 500 ألف جنيه فقط بما يوازي ما يحصل عليه اللاعب الشاب عمار حمدي نجم المنتخب الأولمبي.

وتلقي اللاعب صاحب الـ18 عاماً قد أيضا في الأيام الماضية عده عروض رسمية من أنديه الإسماعيلي وسموحه والمصري وحرس الحدود والجونة بخلاف الثالوث الأهلي والزمالك وبيراميدز

ويأمل مسئولو الأبيض إتمام الصفقة لصالحهم بعدما وقع اللاعب على عقود الرغبة لوكيليه باللعب للزمالك واستغلال العلافة الطيبة التي تربط ناديي الزمالك والمنصورة في حسم الصفقة وتغيير وجهتها عن الأهلى.