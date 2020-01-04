شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: كان يوم أسود عندما تولى الجنايني رئاسة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن جميع الزملكاوية الذين يتولون مناصب يتعمدون ظلم النادى الأبيض.

وقال مرتضى فى فيديو بثه الموقع الرسمى للزمالك: " كان يوم أسود عندما تولى الجنايني رئاسه اتحاد الكرة، و عندما يتولى أي زملكاوي أي منصب، فأول شيء يقوموا به ظلم فريقهم ومجاملة الأهلي".

وأضاف: "جميع الفرق فاض بها الكيل بسبب الظلم الذى يتعرضون له بسبب سعي الجميع لإرضاء النادي الأهلي فقط".

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وتابع: "كل ما نتكلم بيتم ايقافنا وهذا ضد القانون والدستور، كل هذا افتراء و لن نصمت أكثر من ذلك، وكل ما تقومون به ضد القوانين".

وأكمل: "اتظلمنا في مباراة الطلائع والإنتاج وأسوان و غيره، و بيتم مجامله الأهلي و هو مش محتاج و أي اللاعب يحرز هدف في الأهلي يتم الغائه فوراً".