تعرف على تفاصيل مباراة نجوم العالم تحت سفح الأهرامات

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جدة - عمرو شويل يجتمع تحت سفح الأهرامات عدد من نجوم العالم فى كرة القدم، من أجل إقامة مبارة خيرية تضم ضيوف حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2019، والذى سيعقد بسهل حشيش في الغردقة يوم الثلاثاء المقبل، ولمزيد من التفاصيل تواصلنا مع الأثرى أشرف محيى مدير، عام منطقة آثار الهرم.

وكشف أشرف محيى أن الحفل سوف تقام يوم الإثنين المقبل 6 يناير الحالى، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، فى منطقة آثار الهرم، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم فى العالم، يصل عددهم حسب تأكيد الحجز لـ 400 شخصية عالمية.

وأوضح مدير عام منطقة آثار الهرم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أن المباراة سوف تلعب على الرمل، كنوع من نقل بدايات لعب الكرة فى مصر، حيث كان لا يوجد ملاعب الكرة الحديثة كما يوجد فى الوقت الحالى، وسيتم إنشاء ملعب بمساحة ملاعب الكرة الخماسية، ومدرجات خشبية بمساحة 50×50 للبلاطة الوحد بالمدرج.

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وأشار أشرف محيى إلى أن المباراة ستكون استعراضية لقدامى نجوم أفريقيا بحضور مجموعة كبيرة من نجوم العالم الرياضيين مثل كافو بطل العالم مع منتخب البرازيل، ويوري جوركاييف بطل العالم مع فرنسا، بجانب الأرجنتيني خوان فيرون، والإنجليزي ستيف مكمنمان، والبرتغالي نونو جوميز، والسعودي سامي الجابر، ومن نجوم القارة السمراء ديديه دروجبا، يايا توريه، فلافيو، مصطفى حجي، جيرمي نجيتاب، الحاجي ضيوف، جاي جاي أوكوشا، لوكاس راديبي، كالوشا بواليا، عبيدي بيليه، رابح ماجر، نوانكو كانو، لخضر بلومي، خاليلو فاديجا، دانيال أموكاشي، كما سيحضر رئيس الكاف، ونجوم مصرية مثل حسن شحاتة المدير الفني الأسطورى للفراعنة ووائل جمعة وأحمد حسن وعصام الحضرى وميدو.

أما عن مكان إقامة المباراة، فقال مدير عام منطقة آثار الهرم، سوف تقام المبارة فى بانوراما 2، وهو مكان مميز للغاية، حيث سيشاهد اللاعبون والحضور 9 أهرامات بجانب بعضها البعض، لافتا إلى أن هذا المكان كان يقام على بارات الإسكواش.

وأضاف الأثرى أشرف محيى إلى أن إقامة المبارة هى دعاية سياحية، رسالة للعالم أجمع بأن منطقة آثار الهرم مستعدة وجاهزة لاستقبال الوفود السياحية، وأن الأهرامات هى مهد الحضارات، وأن مصر جاذبة لكل إنسان حول العالم لمشاهدة حضارتها المصرية القديمة.