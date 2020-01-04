شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك: ماذا فعل طارق حامد علشان يطرد يا مفتريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مرتضى: "ماذا فعل طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، لحكم المباراة لكى يتم طرده أمام أسوان، ولم يقل له سوى جملة مثلما احترمك احترمنى، لجنة الحكام تتعمد الاختيارات التي ضد رغبتنا".
وأضاف: "الأهلى لا يحتاج مساعدة أى هدف يدخل مرماه يتم إلغاءه، الكرة تأتى فى دماغ اللاعب يحتسب ضربة جزاء للأهلى، وكذلك الاتحاد السكندرى يلغى له هدف صحيح حتى لا يُحصل الأهلى وكذلك الإسماعيلى الموضوع بقى لا يحتمل".
وأتم: "لجنة الحكام اختارت جهاد جريشة الذى بينى وبينه مشكلة، وكذلك الصباحى الذى اعترض عليه الزمالك، هو فى إيه مالك؟".
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