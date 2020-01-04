شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يقرر البقاء فى الإسماعيلى وعدم الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن باهر المحمدي قائد فريق الاسماعيلي تراجعه عن قرار الرحيل عن قلعة الدراويش أحتراما لرغبة مسئولي النادي .

وقال المحمدي في مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الإعلامي يحيي حمزة :" الأسماعيلي بيتي وكنت احلم بفرصة للاحتراف بعدما تلقيت عرضا من خارج مصر ولكن وجهة نظر مسئولي النادي استمراري لذا اغلقت ملف الرحيل "

ويضيف كابتن الاسماعيلي :" متقبل كل العقوبات ولدينا مواجهة مهمة مع بيراميدز في الدوري وكذلك مباراة البطولة العربية مع الاتحاد السكندري بعد أن أنهينا الشوط الأول في الإسكندرية لصالحنا وتفصلنا خطوة واحدة عن الصعود للدور التالي ونطمح في تحقيق امنيات جماهير الدراويش"

وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، أعلن توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 ألف جنيه، لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرًا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق، وتأكيده على تلقى النادى عروضًا رسمية من أندية خارج مصر، وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.

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باهر المحمدى كابتن الفريق تلقى وعداً من المهندس إبراهيم عثمان بالموافقة على احترافه بنهاية الموسم الحالى، شريطة أن يغلق ملف الرحيل فى الموسم الماضى، وهو ما التزم به اللاعب وعاد للمطالبة بالرحيل فى هذه الآونة حتى ينفذ رئيس النادى الوعد الذى قطعه على نفسه.

ويحل الدراويش ضيفا على فريق بيراميدز مساء الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى ، ضمن منافسات الأسبوع الــ12 بالدورى المحلى.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.