شكرا لقرائتكم الأفريقي التونسي يخطط لخطف مدافع الأهلي السابق علي طريقه كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخطط فريق الأفريقى التونسى لخطف مصطفى الفرماوى مدافع فريق الشباب السابق بالنادي الأهلي عن طريق فسخ عقده من طرف واحد مع ناديه بن قردان التونسى بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية على غرار السيناريو الذى نفذه الثنائى التونسى حمدى النقاز وكهربا مع نادى الزمالك المصرى.
قررالفرماوي السفر للعاصمه التونسيه من أجل الاجتماع بوجيه الجرئ رئيس نادي بن قردان التونسي في حضور محاميه ووكيله للاتفاق علي كل الأمور الخاصه بمستقبله الكروي في فتره الانتقالات الشتويه الجاريه سواء بالبقاء مع بن قردان شرط الحصول علي مستحقاته الماليه أو فسخ العقد بالتراضي أو من طرف واحد وشكوي النادي للاتحاد التونسي والفيفا.
الجدير بالذكر أن مصطفي الفرماوي تلقي دعوى من قبل نادي بن قردان من أجل العوده من جديد في يناير الجاري وحل المشاكل الماديه بين الطرفين بشكل ودي خصوصا أن وكيل ومحامي اللاعب كانوا قد طالبا وجيه الجرئ بفسخ العقد والحصول علي مستحقات الأخير التي تقترب من الثلاثه ملايين جنيه وفتح الطريق للاعب للانتقال لاي نادي اخر في تونس أو مصراوالسعوديه خلال الأيام القادمه
وتواصل مسئولو النادي التونسي مع الفرماوي وطلبوا منه العوده لتونس والاجتماع بهم وحل الازمه بطريقه وديه ومن ثم البقاء مع الفريق خصوصا وأن طارق ثابت المدير الفني لفريق الكره الاول لبن قردان طلب من اداره النادي بحل أزمه المدافع المصري ومن ثم عودته مره اخري للتدريب والمشاركه مع الفريق التونسي صاحب المركز الرابع بجدول المسابقه في الدوري من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأفريقي التونسي يخطط لخطف مدافع الأهلي السابق علي طريقه كهربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.