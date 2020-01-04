شكرا لقرائتكم إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة الحكام الرئيسية على تعيين الدولي إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطنطا المقرر إقامتها غدا في الجولة 12 للدوري.

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رفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام المصريين يقدمون مستوى جيد منذ انطلاق المسابقة، وليس من المعقول أن نذبحهم مع أول خطأ، موضحين أن تطوير مستوى الحكام مستمر كما ستقل الأخطاء مع تطبيق تقنية الـ var فى الدور الثانى.

كان مجلس إدارة الزمالك ، قد أعلن رغبته فى استقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري، لكنه وبحسب اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب رسمى.