شكرا لقرائتكم رقم مميز فى انتظار كهربا حال المشاركة أمام نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود عبد المنعم كهربا المنتقل حديثا للنادي الأهلي خلال شهر يناير الحالي، قائمة الفريق الأحمر للمرة الأولى هذا الموسم لمواجهة فريق نادى مصر غدا الأحد ضمن منافسات الجولة رقم 12 من الدوري المصري الممتاز.

وفي حالة مشاركة كهربا غدا أمام أف سي مصر سيصبح اللاعب رقم 25 الذي يشارك مع الأهلي في مسابقة الدوري هذا الموسم ورقم 27 هذا العام في جميع المسابقات.

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وشارك مع الأهلي هذا الموسم في الدوري كل من: 1- محمد الشناوي،2- علي معلول، 3-أيمن أشرف، 4-سعد سمير، 5-محمود متولي، 6- رامي ربيعة، 7- أحمد فتحي، 8- محمد هاني، 9- محمود وحيد، 10- ياسر إبراهيم، 11- عمرو السولية، 12- محمد مجدي أفشة، 13- أليو ديانج، 14-حسام عاشور، 15- حمدي فتحي، 16- رمضان صبحي، 17- وليد أزارو، 18-حسين الشحات، 19-جونيور أجاي، 20- مراون محسن، 21- أحمد الشيخ، 22- صلاح محسن، 23- وليد سليمان، 24-جيرالدو.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي المقاولون العرب.