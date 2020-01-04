بايرن ميونخ يتعاقد مع حارس المرمى نوبل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم السبت أنه توصل إلى اتفاق لضم حارس المرمى ألكسندر نوبل من شالكه. وأوضح بايرن عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن الحارس سينضم إلى صفوفه في موسم 2020- 2021. وذكر النادي البافاري في بيانه: "النادي ونوبل اتفقا على بنود الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية". وأضاف "عقد حارس المرمى البالغ من العمر 23 عاما مع شالكه سينتهي في 30 يونيو 2020. وسينضم نوبل إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر لمدة خمسة أعوام، وذلك في أول يوليو".

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