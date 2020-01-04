مكالمة هاتفية أنهت الموضوع .. «سعد سمير خارج قائمة الأهلي» .. وعد بالحصول علي كافة مستحقاته بالكامل دون أي نقصان

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم السبت إن البطاقة الدولية للاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط افيس البرتغالي المنضم حديثًا في قائمته المحلية والأفريقية ، وصلت وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية.
من ناحية أخرى ، قامت إدارة الأهلي برفع اسم سعد الدين سمير من القائمة بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس والذي سيبعده عن الملاعب لمدة 8 شهور.
وتعهد عبدالحفيظ لسعد سمير بالحصول علي كافة مستحقاته بالكامل دون أي نقصان.
وقرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ضم «كهربا» إلى قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا للمبيت بأحد الفنادق اليوم، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، المقرر إقامتها غدا بالدوري المحلي.
ويحق للاعب المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام إف سي مصر، التي تقام في مساء غد الأحد، في إطار الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز وفقًا للرؤية الفنية.
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