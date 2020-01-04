«هو طارق حامد انطرد ليه» .. مرتضى منصور يصب غضبه على «حكم مباراة الزمالك وأسوان»

"هو طارق حامد انطرد ليه"، هكذا بدأ مرتضي منصور حديثه على حكم مباراة الزمالك وأسوان.

وقال مرتضي، عبر صفحته الرسمية علي يوتيوب، ان الزمالك لديه ركلتا جزاء، معلقا، "هو طارق حامد اطرد ليه ضرب حكم المباراة علي قفاه".

وشدد مرتضي ، علي ان سامي طارق حكم المباراة سب لـ "طارق حامد" ، ورد عليه يجب ان تحترمني كما احترمك ، فقام بطرده علي الفور.

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وواصل ، اخبرتهم اني لا اريد محمد الصباحي وجهاد جريشة وأتفاجأ انهم يديرون مباريات الزمالك.

واكمل، ان الحكام يتربصون بالزمالك واللجنة الخماسية الحالية تدير الأمور بصورة خاطئة وتظلم الأندية ونادي الزمالك سيستضيف الأندية، مثل الاسماعيلي والاتحاد وبعض الاندية الاخرى في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لعزل هذه اللجنة.

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا “موعدنا يوم الإثنين في اتحاد الكرة بحضور عدد من الأندية والزمالك سيستضيف مندوبي عدد أكبر من الأندية يوم الثلاثاء المقبل.