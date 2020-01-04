بداية ناجحة لموناكو باشراف مدربه الجديد مورينو









اسماء السيد - حقق موناكو بداية ناجحة باشراف مدربه الجديد الاسباني روبرت مورينو بفوزه على رينس 2-1 ليبلغ فريقه دور ال16 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

وكان فريق الامارة اقال مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم بشكل مفاجىء في 28 من الشهر الماضي وعين بدلا منه مورينو الذي عمل مساعدا لمدرب اسبانيا لويس انريكه قبل ان يستلم "لا روخا" بدلا منه لفترة بضعة اشهر.

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ولم يكن فوز موناكو سهلا لانه انتظر حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليسجل له السنغالي كيتا بالده هدف الحسم. وكان بالده افتتح ايضا التسجيل لفريقه في الدقيقة 61 قبل ان يعادل بولاي ديا لرينس (69).

وسنحت فرصة ذهبية لرينس ليتقدم 2-1 قبل نهاية المباراة بخمس دقائق عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء لكن المالي موسى دومبيا اضاعها.

ملخص مباراة موناكو ورينس: