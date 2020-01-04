شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختار الجهاز الفنى لمصر المقاصة 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد الأحد علي استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمد كوكو ومحمود حمدي وأحمد مصطفى ومحمد دبش وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد مرشوح وصلاح ريكو ومحمد كنارية ومصطفى شبيطة وباولن فوافي وصلاح أمين ومحمد مسعد وشميلس بيكي وميدو جابر وصلاح عاشور وعمرو مرعي وأودو موسيس.

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واختتم فريق المقاصة مساء اليوم تدريباته استعدادا لمباراة المقاولون حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن الجهاز الفنى قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.

ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 16 في جدول الدوري برصيد 9 نقاط من 11 مباراة ، حيث حقق الفريق الفيومي الفوز في مباراتين فقط ، وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في 6 مباريات اخرهم الخسارة من الأهلي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 11 من الدوري، ويستعد المقاصة لمواجهة المقاولون العرب يوم الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدوري، علي استاد المقاولون العرب بالجبل الاخصر، ويحتاج المقاصة للفوز في مباراة الاحد المقبل للارتقاء في جدول الدوري وعبور الازمة التي يعاني منها الفريق في الدوري.