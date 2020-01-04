شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يوافق على طلبات المنصورة لخطف توكل قبل الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو نادى الزمالك علي الطلبات الماليه التي عرضها عليهم وكيلي محمد توكل صانع ألعاب المنصوره من أجل الحصول على خدمات اللاعب فى الفترة المقبلة والمتمثلة فى 2 مليون ونصف على قسطين.

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ويأمل وكيل اللاعب في حصول محمد توكل على مليون جنيه في الموسم الواحد وهو الرقم الذي يستهدفه من الزمالك بعدما أكد مسئولو النادي الأهلي رغبتهم في التعاقد مقابل حصول اللاعب على 500 ألف جنيه فقط بما يوازي ما يحصل عليه اللاعب الشاب عمار حمدي نجم المنتخب الأولمبي.

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وتلقي اللاعب صاحب الـ18 عاماً قد أيضا في الأيام الماضية عده عروض رسمية من أنديه الإسماعيلي وسموحه والمصري وحرس الحدود والجونة بخلاف الثالوث الأهلي والزمالك وبيراميدز

ويأمل مسئولو الأبيض إتمام الصفقة لصالحهم بعدما وقع اللاعب على عقود الرغبة لوكيليه باللعب للزمالك واستغلال العلافة الطيبة التي تربط ناديي الزمالك والمنصورة في حسم الصفقة وتغيير وجهتها عن الأهلى.