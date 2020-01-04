شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مكالمة عبدالحفيظ وسعد سمير قبل رفع اسمه من القائمة المحلية والان مع تفاصيل الخبر
أعلن النادى الأهلى منذ قليل عن وصول بطاقة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، عقب انتهاء اجراءات قيده فى اتحاد الكرة، على أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر.
وأكد عبدالحفيظ تقديره الكامل لسعد سمير، كونه أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.
وحرص عبدالحفيظ على إجراء اتصال هاتفي مع سعد سمير قبل رفع اسمه من القائمة، وأكد له تقدير النادي لجهوده وانضباطه وسلوكه المميز.
بينما جاء رد اللاعب أكثر إيجابية، مؤكدًا أنه تحت أمر النادي في أي وقت، مؤكدًا أنه لا يشغله الوجود في القائمة بقدر ما يهمه تحقيق كل البطولات، التي يشارك بها الفريق هذا الموسم محليًّا وإفريقيًّا، مشددًا على أن ارتباطه مع النادي ليس بعقود أو بالوجود في القائمة.
وأشاد مدير الكرة بالنادي برد فعل اللاعب، وأنه أمر غير مستغرب من سعد سمير، كونه أحد أبناء النادي، مشيرًا إلى أن الفريق في انتظار عودته من جديد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.
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