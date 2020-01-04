تعرف على قائمة منتخب رجال الطائرة استعدادا لأفريقيا

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وتضم القائمة كلا من ، عبد الله عبد السلام وحسام يوسف و أحمد صلاح و هشام يسرى و محمد عادل و محمد محسن و رشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و أحمد سعيد و عمر نجيب و مصطفى عبد الرحمن و أحمد ضياء و محمد رضا و شريف على .
فيما يضم الجهاز الفنى كلا منو، جيدو فيرميلن مديرا فنيا وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام إصابات ملاعب و تأهيل و أحمد سعودى طبيب و هاين أدولف لياقة بدنية و ماتشيك ماريك أحصائى و هانى فكرى مدير ادارى وحسن عابد مدير ادارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.
ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع الجزائر يوم 7 يناير فى لقاء الافتتاح و غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وأخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه، حيث عادت البعثة إلى القاهرة فجر الخميس بعد ختام معسكر بلغاريا .
وخسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلغارى فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين الأحد ب الماضى عد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه .
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