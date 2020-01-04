شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: يوم أسود عندما يتولى أى زملكاوى "سُلطة".. وسنعزلكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، بسبب قرارات بعض الحكام فى مباريات الأبيض بمسابقة الدورى الممتاز، قائلاً: "اخترت الحكم طارق سامى، حكم مباراة الزمالك وأسوان، رغم أنه كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الأهلى هو الحياة".

أضاف منصور خلال فيديو بثه عبر موقع الزمالك الرسمى: "ماذا فعل طارق حامد، لحكم المباراة لكى يتم طرده أمام أسوان، ولم يقل له سوى جملة مثلما احترمك احترمنى"، متابعًا: "لجنة الحكام اختارت جهاد جريشة الذى بينى وبينه مشكلة، وكذلك الصباحى الذى اعترض عليه الزمالك، هو فى إيه مالك؟".

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أشار رئيس الزمالك إلى أنه سيجتمع مع أندية الدورى مثل الاتحاد السكندرى والإسماعيلى، مؤكداً عقد اجتماع داخل اتحاد الكرة يوم الإثنين، قائلاً: "يا عمرو يا جنايني كان يوم أسود يوم ما توليت رئاسة اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ويوم أسود عندما يتولى أى زملكاوى أى سُلطة بيكون يوم أسود على الزملكاوية، هو فى إيه"، متابعًا: "الأهلى لا يحتاج مساعدة أى هدف يدخل مرماه يتم إلغاءه، الكرة تأتى فى دماغ اللاعب يحتسب ضربة جزاء للأهلى، وكذلك الاتحاد السكندرى يلغى له هدف صحيح حتى لا يُحصل الأهلى وكذلك الإسماعيلى.. الموضوع بقى فجر".

تابع منصور تصريحاته قائلاً: "لا يجوز لأى هيئة رياضية مثل الاتحاد معاقبة هيئة رياضية أخرى"، مضيفًا: "يوم الإثنين كل رؤساء الاندية ستأتى فى اتحاد الكرة ويوم الثلاثاء أكثر من 200 نادى سيأتى نادى الزمالك حتى نعزلكم"، مشيرًا إلى أن أى رئيس نادى يتحدث عن المشاكل الموجودة يتم إيقافه.