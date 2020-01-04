شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المستبعدين فى الأهلي من مباراة اف سي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة المستبعدين من قائمة الفريق لمواجهة إف سي مصر المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأحد علي ستاد القاهرة الدولي في الجولة 12 من منافسات الدوري الممتاز.

وضمت قائمة المستبعدين للإصابة كلا من : شريف إكرامي وحسين الشحات رمضان صبحي ومحمود وحيد وسعد سمير ومحمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد وعمار حمدي و لاعتبارات فنية صالح جمعة وحسين السيد .

وسبق وأعلن الجهاز الفنى للاهلى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز والتى ضمنت محمود كهربا لاول مرة بعد توقيعه للاهلى . وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. في الدفاع: رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - علي معلول. Advertisements خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي «أفشة» - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - محمود عبدالمنعم «كهربا». خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - وليد أزارو- صلاح محسن.

أعلن النادى الأهلى منذ قليل عن وصول بطاقة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، عقب انتهاء اجراءات قيده فى اتحاد الكرة، على أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر.

من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أنه لابد من تطبيق تقنية الـ " VAR " فى بطولة الدورى المصرى لمساعدة الحكام فى إدارة المباريات و إظهار العدالة التحكمية فى بعض المواقف الصعبة ، موضحاً أن تقنية الـ" VAR " لا تقضى على متعة كرة القدم ولكن تطبيق العدالة التحكمية على جميع الفرق، مُشيراً إلى أن مواجهة أف سي مصر وبلاتينيوم هما أصعب مباراتين للأهلي في الفترة الحالية بسبب ضغط اللقاءات فى بطولة الدورى المصرى و دورى أبطال أفريقيا.