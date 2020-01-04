شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما للزمالك وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة الحكام الرئيسية على تعيين الدولي إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطنطا المقرر إقامتها غدا في الجولة 12 للدوري.

رفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام المصريين يقدمون مستوى جيد منذ انطلاق المسابقة، وليس من المعقول أن نذبحهم مع أول خطأ، موضحين أن تطوير مستوى الحكام مستمر كما ستقل الأخطاء مع تطبيق تقنية الـ var فى الدور الثانى.

كما مجلس إدارة الزمالك ، قد أعلن رغبته فى استقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري، لكنه وبحسب اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب رسمى.

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فى الوقت نفسه قررت لجنة الحكام تعيين الحكم الدولى محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وأف سي مصر وتقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة في تمام السابعة والنصف مساء غد الأحد.