إبراهيم نور الدين حكما للزمالك وطنطا

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رفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام المصريين يقدمون مستوى جيد منذ انطلاق المسابقة، وليس من المعقول أن نذبحهم مع أول خطأ، موضحين أن تطوير مستوى الحكام مستمر كما ستقل الأخطاء مع تطبيق تقنية الـ var فى الدور الثانى.
كما مجلس إدارة الزمالك ، قد أعلن رغبته فى استقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري، لكنه وبحسب اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب رسمى.
فى الوقت نفسه قررت لجنة الحكام تعيين الحكم الدولى محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وأف سي مصر وتقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة في تمام السابعة والنصف مساء غد الأحد.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب خط الوسط المنضم للأهلى فى انتقالات يناير الحالى قادما من نادى أفيس البرتغالى، الذى لم يتم قيده حتى الآن فى اتحاد الكرة، سينضم لقائمة الفريق التى يتم الإعلان عنها عقب المران الجماعى مساء اليوم؛ تمهيد للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة إف سى مصر المحدد لها غدا الأحد، وأشار عبد الحفيظ إلى أن انضمام كهربا للقائمة يأتى تمهيدا للدخول فى الحسابات الفنية للجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر حال إنهاء إجراءات قيده قبل المباراة بوقت كافٍ.
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