شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة طنطا استعدادا للزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا قائمة الفريق التى تخوض مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى المقرر لها غدا الاحد على ملعب ستاد غزل المحلة .

وجاءت القائمة طنطا كالتالى : محمد فتحى ، على فرج ، محمد العشرى ، حسام غالى ، سليمان عبدربه ، أحمد قطاوى ، محمد الشاذلى ، محمد حسام ، عبدالرحمن الدح ، أحمد فهمى ، وليد عادل ، محمود كابونجا ، محمد أونش ، إيهاب سمير ، أحمد الشناوى ، أحمد الألفى ، ماريو بيرنارد ، تاديوا لوانجا .

ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية العاشرة من بطولة الدورى المصرى، ويستضيفها ستاد غزل المحلة فى مدينة المحلة الكبرى .

كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مباراة الزمالك أمام طنطا غداً فى الأسبوع الثانى عشر من عمر الدورى المصرى، سيديرها طاقم حكام مصرى، بعدما رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك، سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.

كشفت مصادر بنادى طنطا الرياضى، أن اتفاقا جرى مع الجهات الأمنية، ومجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى، تم التوصل من خلاله على حضور 30 فردا لمباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، والتى ستقام على ستاد غزل المحلة .

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ووفقا لمصدر مسئول بنادى طنطا، سيتم دعوة 15 فردا لكل فريق من أعضاء مجلس الإدارة لحضور المباراة ويتم وضعهم فى كشف لإثبات صفة كل فرد متواجد فى اللقاء.

ويسعى أيمن المزين تقديم لاعبى فريق طنطا اداء متميز والخروج بنتيجة إيجابية عقب سلسلة خساراة النقاط فى المباريات السابقة من بطولة الدورى المصرى.

ويحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط .