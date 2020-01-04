شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كهربا يخسر 13 مليون جنيه بعد رحيله من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت القيمة التسويقية للاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا بشكل لافت بعد رحيله عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بفسخ العقد والانتقال لخوض تجربة في الدوري البرتغالي، ثم الانتقال للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبلغت قيمة كهربا التسويقية مبلغ 2.2 مليون يورو أي ما يعادل 40 مليون جنيه مصري، لتنخفض عند توقيعه للأهلي إلى 1.5 مليون يورو أي ما يعادل 27 مليون جنيه مصري، لتبلغ خسائر كهربا من الرحيل عن الزمالك 13 مليون جنيه.

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أعلن النادي الأهلي رسميا وصول بطاقة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد، بعد أن انضم اللاعب للقلعة الحمراء في انتقالات يناير الحالي قادما من نادي أفيس البرتغالي، مقابل 400 ألف دولار، عبارة عن شرط جزائى تم تسديدها للنادى البرتغالى، ووقع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.

بطاقة محمود عبد المنعم كهربا كانت مُشتعلة في الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، خاصة أن الساعات الماضية شهدت تباين المعلومات بشأن هذه البطاقة.

وتحدث الأهلي خلال الساعات الماضية مع نادى أفيس البرتغالي الذي باع كهربا للقلعة الحمراء، وأكد النادي البرتغالي أنه أرسل البطاقة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وقام الأخير بإرسالها للاتحاد المصري لكرة القدم.