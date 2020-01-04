شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا ..أحمد على ينتقل لإنبى 6 اشهر على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى أحمد علي مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، إجراءات انضمامه لصفوف إنبى لمدة 6 أشهر، بعدما وقع على عقود الإعارة مع مسئولو الفريق البترولى فى وجود وكلائه ميدو حزين وسيد مرعى، وذلك بعدما ابتعد اللاعب عن حسابات الجهاز الفنى السابق لبيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر، ووافق المدير الفنى الجديد الكرواتي أنتي تشاتيتش على إعارته.

وعقد أحمد على جلسة مع مسئولو نادي إنبى فى مقر الشركة، وقام بالتوقيع رسيمًا على عقود انتقاله لصفوف الفريق البترولى 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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