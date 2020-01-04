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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا ..أحمد على ينتقل لإنبى 6 اشهر على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر
وعقد أحمد على جلسة مع مسئولو نادي إنبى فى مقر الشركة، وقام بالتوقيع رسيمًا على عقود انتقاله لصفوف الفريق البترولى 6 أشهر على سبيل الإعارة.
أحمد على وميدو حزين
وتراجع الجهاز الفنى لنادى إنبى بقيادة حلمى طولان، عن ضم حارس مرمى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير، بعد ظهور محمود جاد حارس الفريق الصاعد بمستوى جيد مع البترولى خلال المرحلة الماضية مع تجهيز البدائل بأفضل صورة حيث يمتلك الفريق إلى جانبه كلا من الثنائى عبد العزيز البلعوطى وعمرو حسام.
وقرر الجهاز الفنى لإنبى، مواصلة الاعتماد على جاد هذا الموسم والذى تصدر حديث وسائل الإعلام العالمية بسبب تصديه المُذهل لتسديدة رائعة من عبد الله السعيد فى الجولة الأولى بالدورى إلى جانب الثنائى البلعوطى وحسام على أن يتم مسألة تدعيم مركز حراسة المرمى فى الصيف المقبل من عدمه، وفقا لمستوى الثلاثى المتواجد حاليًا مع الفريق البترولى، بعدما شهدت الفترة الماضية ترشيح الثنائى محمد أبو جبل حارس الزمالك وعلى لطفى حارس الأهلى للانضمام إلى الفريق البترولى على سبيل الإعارة قبل أن يتمسك القطبين بالثنائى ما جعل الفريق البترولى يبتعد عن التفاوض معهما والاعتماد على حراسه المتواجدين حاليًا مع الفريق.
ويواصل إنبى خلال الوقت الحالى التحضيرات لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام فى السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى خلالها حلمى طولان لقيادة الفريق البترولى لمواصلة نتائجه الإيجابية التى تحققت فى الفترة الأخيرة فى بطولة الدورى الممتاز.
ويحتل إنبى حالياً المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 15 نقطة بعد خوض 11 مباراة فى البطولة شهدت الفوز فى أربع مباريات والخسارة فى مثلهم والتعادل فى ثلاث مباريات ويسعى طولان إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية حيث كانت آخر خسارة للبترولى فى بطولة الدورى فى شهر أكتوبر من العام الماضى أمام أسوان ثم نجح الفريق فى الفوز بعد ذلك على الزمالك ثم واصل البترولى انتصاراته أمام الجونة والمصرى ووادى دجلة ثم تعادل الفريق مع حرس الحدود والإسماعيلى.
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