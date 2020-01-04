شكرا لقرائتكم خبر عن حيرة فى لجنة الحكام بسبب حكم الزمالك وطنطا.. ونور الدين الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الانقسام داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، حول حكم مباراة الزمالك وطنطا غدا الأحد فى الأسبوع الـ12 من عمر الدورى العام، والمحدد لها الخامسة مساء على ستاد غزل المحلة.

وتفاضل اللجنة بين بعض الأسماء لإدارة المباراة، ويرغب جمال الغندور رئيس اللجنة فى إسناد المهمة للحكم الدولى ابراهيم نور الدين الذى يسير بخطى ثابتة هذا الموسم، إلا أنه حتى الأن لم تحسم اللجنة قرارها النهائى بشأن حكم هذه المباراة، رغم الاستقرار بشكل نهائى على محمد عادل حكما لمباراة الأهلى وطنطا.

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ورفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام المصريين يقدمون مستوى جيد منذ انطلاق المسابقة، وليس من المعقول أن نذبحهم مع أول خطأ، موضحين أن تطوير مستوى الحكام مستمر كما ستقل الأخطاء مع تطبيق تقنية الـ var فى الدور الثانى.

كان مجلس إدارة الزمالك ، قد أعلن رغبته فى استقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري، لكنه وبحسب اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب رسمى فى هذا الشأن.

وشدد الزمالك رفضه التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة أيضاً للفريق بينما تحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.