الأهلى يعلن رسميا وصول بطاقة كهربا واللاعب يرتدى القميص 26

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الأهلى منذ قليل عن وصول بطاقة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، عقب انتهاء اجراءات قيده فى اتحاد الكرة، على أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. في الدفاع: رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - علي معلول. Advertisements خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي «أفشة» - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - محمود عبدالمنعم «كهربا». خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - وليد أزارو- صلاح محسن. من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أنه لابد من تطبيق تقنية الـ " VAR " فى بطولة الدورى المصرى لمساعدة الحكام فى إدارة المباريات و إظهار العدالة التحكمية فى بعض المواقف الصعبة ، موضحاً أن تقنية الـ" VAR " لا تقضى على متعة كرة القدم ولكن تطبيق العدالة التحكمية على جميع الفرق، مُشيراً إلى أن مواجهة أف سي مصر وبلاتينيوم هما أصعب مباراتين للأهلي في الفترة الحالية بسبب ضغط اللقاءات فى بطولة الدورى المصرى و دورى أبطال أفريقيا. على صعيد متصل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تطبيق تقنية الـVAR أو حكم الفيديو فى الدوري المصري باتت قريبة للغاية ومن الممكن أن يتم تطبيقها قبل نهاية الدور الأول للدوري الممتاز، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا و الكاف عن طريق محمد فضل عضو اللجنة ، وتدريب عدد من الحكام على إستخدام التقنية ، لتقترب الأمور الخاصة بتقنية الفيديو من الرتوش الأخيرة و بالتالي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

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