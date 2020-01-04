وكيله لمصراوي: إيريك تراوري مطلوب في الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد عبد الحميد عادل وكيل إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز، أن نادي ألانيا سبور التركي طلب رسميًا ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار عادل في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ألانيا طلب ضم تراوري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهور، أو الشراء النهائي حسبما يتم الاتفاق مع بيراميدز.

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وقال وكيل اللاعب: "ألانيا طلب ضم تراوري لمدة ستة أشهر كإعارة مقابل 500 ألف يورو، بينما عرض الشراء النهائي مقابل مليوني ونصف المليون يورو".

واختتم: "عرض الشراء النهائي يتضمن بند يقضي بحصور بيراميدز على نسبة 30% من قيمة إعادة بيع تراوري لأي نادِ آخر مستقبلًا".

الجدير بالذكر أن تراوري يقدم أداء مميز مع بيراميدز خلال الأشهر الماضية، مما دفع عدد من الأندية لمحاولة ضمه خلال الفترة الحالية.