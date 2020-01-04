سعد سمير يعلق على رفع اسمه من قائمة الأهلي المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
علق سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار رفع اسمه من القائمة المحلية، ليحل بدلا منه اللاعب محمود كهربا، المنضم حديثا للفريق.
ومن جانبه أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن قرار قيد محمود كهربا بدلا من سعد سمير جاء، بعد اصابة الأخير واجراء عملية جراحية في وتر أكيليس بألمانيا الأسبوع الماضي.
واوضح عبد الحفيظ في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأهلي، ان سمر يعد أحد أبناء النادي المخلصين والذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.
وأجرى عبد الحفيظ اتصالا هاتفيا باللاعب قبل رفع اسمه من القائمة المحلية للفريق، للتعبير عن مدى تقدير النادي لجهوده وانضباطه وسلوكه المميز.
وأوضح سعد سمير لعبد الحفيظ خلال المكالمة الهاتفية، أن رفع اسمه من القائمة المحلية امر لا يشغله، مؤكدًا أن ارتباطه مع النادي ليس بعقود أو بالوجود في القائمة
وشدد اللاعب على دعمه الكامل للفريق رغم رفع اسمه من القائمة وما يهمه هو تحقيق الفريق لكل البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم محليًّا وإفريقيًّا.
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