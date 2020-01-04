"انتقام وعزل".. مرتضى منصور يهدد اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة نارية لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

مرتضى قال في تصريحات عبر فيديو نشر على "اليوتيوب" :"الغندور ينتقم من الزمالك، قدمت بلاغًا للنائب العام بعد إساءة الغندور في حقي".

وتابع رئيس الزمالك :"الغندور قام باختيار طارق سامي الذي ألغى هدفًا شرعيًا لصالح الزمالك بجانب تغاضيه عن احتساب ركلتي جزاء".

وواصل :"رفضنا جهاد جريشة وتم تعيينه بجانب تعيين محمد الصباحي الذي رفضناه أيضًا، ما ذنب طارق حامد لكي يطرد في المباراة الماضية؟".

Advertisements

وأشار :"الأهلي يحصل على مساعدة من قرارات التحكيم رغم أن الأهلي لا يحتاج لذلك، كما أن التحكيم منع فوز الاتحاد السكندري في المباراة الماضية لعدم منافسة الأهلي".

مرتضى انتقل خلال حديثه موجهًا رسالة نارية للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، قائلاً :"سنعقد اجتماعًا في اتحاد الكرة الإثنين لمناقشة أخطاء الحكام".

ونوّه :"الزمالك بجانب الاتحاد السكندري والإسماعيلي وأندية أخرى عبروا عن اعتراضهم بسبب سوء التحكيم".

وأكمل :"قررنا بجانب 200 ناديًا عقد جلسة في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل من أجل عزل اللجنة الخماسية والتي يترأسها عمرو الجنايني".

جدير بالذكر أن إدارة الزمالك طلبت تعيين تحكيم أجنبي بعد مباراة أسوان الماضية إلا أن جمال الغندور أعلن رفضه طلب إدارة القلعة البيضاء.