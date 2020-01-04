الأهلي يكشف لمصراوي.. من اللاعب الذي تم استبداله بكهربا في القائمة المحلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اللاعب الذي تم استبداله بمحمود كهربا، المنضم حديثا للفريق، في القائمة المحلية للفريق.

وكد عبد الحفيظ خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأهلي قرر استبدال سعد سمير باللاعب محمود كهربا في قائمة الفريق المحلية، بعد إصابة المدافع.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الفريق الأفريقية أمام بلاتينيوم بالجولة الثالثة بدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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وفي نفس السياق وصلت البطاقة الدولية لكهربا، إلى اتحاد الكرة بشكل رسمي، ليصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية مع الأهلي.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن كهربا تم قيده بشكل رسمي في قائمة الفريق المحلية، على أن يكون قميصه برقم 26 خلال المواجهات المقبلة.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة أف سي مصر التي تقام غدًا، الأربعاء، بالدوري الممتاز، والتي شهدت تواجد كهربا لأول مرة.