طبيب الأهلي يحدد موعد عودة نيدفيد ويكشف موقف الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن خالد محمود، طبيب الأهلي، الموعد المبدئي لعودة لاعب الوسط كريم نيدفيد، مشيرًا إلى أن حسين الشحات سيسافر مع الفريق إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد محمود، في تصريحات صحفية بحضور مراسل الخليج 365: "كريم نيدفيد سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد 12 يوما".

وكان نيدفيد أجرى جراحة في غضروف الركبة منذ عدة أشهر في ألمانيا، ويواصل أداء برنامجه التأهيلي.

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وأضاف طبيب الأهلي: "حسين الشحات سيتواجد مع الفريق لمواجهة بلاتينيوم، إلا أن الحارس شريف إكرامي سيستمر غيابه عن الأهلي بسبب إصابته في السمانة".

وأشار في ختام تصريحاته إلى أن جونيور أجايي تواجد في قائمة الأهلي لمباراة إف سي مصر بعد تعافيه من الإصابة.

يذكر أن الأهلي دخل معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة إف سي مصر غدا الأحد على ملعب ستاد القاهرة في الجولة الـ12 للدوري، وسيسافر الفريق إلى زيمبابوي يوم الأربعاء المقبل.