الأهلي يُعلن رقم قميص محمود "كهربا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن النادي الأهلي الرقم الذي سيحمله محمود كهربا، المنضم حديثا للفريق الأحمر، بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة به.
وأكد النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي،أن كهربا سيرتدي القميص رقم 26 في الفترة المقبلة بالبطولات المحلية.
ومن جانبه قرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ضم اللاعب إلى قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، المقرر إقامتها غدا.
وحصل الأهلي على توقيع كهربا خلال الفترة الماضية قادمًا من أفيش البرتغالي بعقده مدته 4 سنوات ونصف، لكن النادي الأحمر لم يستفد من خدمات اللاعب في مباراة الفريق أمام المقاصة بالدوري.
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