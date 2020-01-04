الأهلي يعلن وصول البطاقة الدولية لمحمود كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، وصول البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم كهربا، لاعب المنتخب الوطني والمنضم حديثا للفريق الأحمر.

وحصل الأهلي على توقيع كهربا خلال الفترة الماضية قادمًا من أفيش البرتغالي بعقده مدته 4 سنوات ونصف، لكن النادي الأحمر لم يستفد من خدمات اللاعب في مباراة الفريق أمام المقاصة بالدوري.

وقال مصدر في النادي الأهلي من خلال تصريحات لـ" الخليج 365" : "البطاقة الدولية لكهربا وصلت اليوم، واللاعب جاهز للمشاركة."

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد قال في تصريحات رسمية اليوم السبت إن كهربا سيتواجد في قائمة الفريق في مباراة نادي مصر بالجولة 12 من عمر الدوري الممتاز.