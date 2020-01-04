قبل مواجهة نادي مصر.. كهربا يتصدر قائمة الأهلي.. وعودة أجايي وأشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، القائمة التي تستعد لخوض مباراة نادي مصر والتي من المقرر أن تقام مساء غد الأحد ضمن حسابات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري.

وشهدت قائمة الأهلي ظهور محمود عبد المنعم "كهربا" والذي يدون ظهوره الأول بعد انتقاله من فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قائمة الأهلي شهدت غياب الخماسي سعد الدين سمير ومحمود وحيد وحسين الشحات وشريف إكرامي ورمضان صبحي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - محمود عبدالمنعم "كهربا".

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - وليد أزارو- صلاح محسن.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة حيث حقق المارد الأحمر العلامة الكاملة بالفوز في أول تسع مباريات، في المقابل يتواجد فريق نادي مصر في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.