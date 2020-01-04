تقرير..7 تغييرات محتملة في تشكيل الزمالك أمام طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد فوز الزمالك على أسوان بهدفين دون رد مساء الخميس الماضي، سيعود الفريق الأبيض لمواصلة مشواره المحلي بمواجهة طنطا غدًا الأحد ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري.

الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة يتطلع لمواصلة انتصاراته قبل مباراة زيسكو الزامبي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الزمالك وطنطا ستشهد العديد من التغييرات إما للراحة قبل مباراة الجمعة في دوري الأبطال أو للإيقاف.

- غياب أو جبل

التبديل الأول في تشكيل الزمالك سيكون في حراسة المرمى حيث يرغب باتريس كارتيرون في الدفع بمحمد صبحي لحراسة عرين الفريق الأبيض.

رغبة كارتيرون في التغيير تأتي من أجل منح راحة لحارس الفريق محمد أبو جبل والذي شارك في آخر أربع مباريات مع الزمالك أمام كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان في الدوري بجانب مباراة زيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا.

- 3 تغييرات دفاعية

التغييرات في الجانب الدفاعي ستتواصل حيث سيعود عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى بعد غياب تسع مباريات بدلاً من محمد عبد الشافي والذي قاد الجبهة اليسرى مؤخرًا.

التغيير الثاني في الجانب الدفاعي سيتثمل في مشاركة محمد عبد عبد الغني ليكون بديلاً لمحمود علاء والذي يغيب للراحة حيث لم يغب صاحب الـ28 عامًا سوى في مباراتين أمام نادي مصر بالدوري والشرقية بكأس مصر.

عبد الغني يُعد من الأعمدة الأساسية للزمالك خاصة بعد غياب محمود حمدي "الونش" طوال الفترة الماضية للإصابة حيث شارك مدافع الفريق الأبيض خلال هذا الموسم في تسع مباريات.

أما التبديل الثالث في تشكيل الزمالك سيكون الدفع بمحمد عبد السلام ليكون بديلًا للونش والذي يغيب بداعي الراحة أيضًا.

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عبد السلام آخر مشاركاته بصورة أساسية كانت في مباراة طلائع الجيش ضمن حسابات الأسبوع الثامن وانتهت المباراة بفوز الفريق العسكري (3-2) في لقاء شهد مشاركة اللاعب الشاب في مركز الظهير الأيمن بعد غياب اللاعب الأساسي في هذا المركز حازم إمام بداعي الإصابة.

مركز الظهير الأيمن سيشهد استمرار الدفع بأحمد عيد والذي شارك للمرة الأولى أساسيًا في مباراة أسوان الماضية خاصة بعد استمرار غياب حازم إمام عن القائمة للإصابة.

- غياب للإيقاف

وسط الملعب في فريق الزمالك سيدخل لقاء طنطا مفتقدًا اثنين من عناصره الأساسية وهما طارق حامد الغائب بسبب طرده في مباراة أسوان الماضية عقب حصوله على إنذارين.

في المقابل، يغيب الدولي التونسي فرجاني ساسي بسبب عقوبة الإيقاف عقب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء كان آخرها في مباراة أسوان الماضية.

ووفقًا لمراسل "الخليج 365" بنادي الزمالك، فإن كارتيرون يفكر في الاستعانة بالثنائي محمد حسن وأحمد سيد "زيزو" في وسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد وفرجاني ساسي.

- ظهور أساسي لبامبو وعودة السعيد

كارتيرون سيواصل سلسلة التغييرات في تشكيل الزمالك حيث يفكر المدير الفني الفرنسي في الدفع بكريم بامبو أساسيًا بعدما شارك بديلاً في أربع مناسبات سابقة كان آخرها في لقاء سموحة والذي انتهى بالتعادل السلبي في لقاء جاء ضمن الأسبوع التاسع.

بامبو القادم من صفوف الإسماعيلي لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الزمالك في الدوري حتى الآن إلا أنه المحتمل أن يدون ظهوره الأول في مباراة الأحد.

آخر التغييرات في تشكيل الزمالك سيكون في الجانب الهجومي من خلال مشاركة عمر السعيد بدلًا من مصطفى محمد الغائب بسبب الراحة.

عودة السعيد أساسيًا ستكون للمرة الأولى حيث لم يظهر اللاعب بصورة أساسية في مباراة إنبي والتي انتهت لصالح الفريق البترولي (2-1) ضمن حسابات الأسبوع السادس.