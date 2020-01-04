الترسانة يستضيف دورة فنية لمدربي الملاكمة

استضاف نادى الترسانه الرياضي الدورة التدريبية لمدربي الملاكمة والتى أقيمت خلال الفترة من 22/12 حتى 26/12/2019 بالصالة الشتوية بنادى الترسانة الرياضى وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى للملاكمة ومنطقة الجيزة للملاكمة بحضور 27 مُتدرب من محافظات مختلفة وقد قام بالتدريس فى هذه الدورة نخبة من المحاضرين :

1- أ.د/محمد عبد العزيز غنيم

رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة

نائب رئيس الاتحاد العربي للملاكمة

وسكرتير عام اللجنة الاوليمبية المصرية

2- أ.د/اسامه غنيم

رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

3- أ.د/ مجدى مصطفي

رئيس اللجنة الطبية باللجنة الاوليميبة المصرية

4- أ.د/وائل طلعت

استاذ الادارة الرياضية بكلية تربية رياضية جامعة حلوان

ومدير العلاقات الدولية بالاتحاد المصرى للملاكمة

5- أ.د/ وائل رفاعي

استاذ علم النفس الرياضي بكلية تربية رياضية جامعة حلوان

والمُعد النفسي للعديد من المنتخبات الوطنية

6- أ.د/ عاطف مغاورى شعلان

استاذ التدريب الرياضي بكلية تربية رياضية جامعة حلوان

والعميد السابق بكلية تربية رياضية جامعة بنها

وقد اقيم حفل الختام يوم الخميس 26/12/2019 بحضور الساده المحاضرين ومجلس ادارة منطقة الجيزة للملاكمة وصلاح عبد الفتاح - امين صندوق النادى وكامل محمد احمد مدير النشاط الرياضي وتم توزيع شهادات الحضور على المُتدربين.

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