نتائج المنتخب المصري في التصفيات الإفريقية للكرة الشاطئية المؤهلة للأولمبياد

فاز فريقا سيدات مصر للكرة الشاطئية علي كل من ارتيريا والسودان وضمن الصعود للمرحله الثانيه من التأهل للأولمبياد في منافسات الكرة الشاطئية، كما فاز فريقي الرجال علي ارتيريا ويتبقي لهم مباراتين غدا لضمان التأهل للأولمبياد.

جاء ذك في إطار التصفيات الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية والتى تقام خلال الفترة من 4 وحتى 7 يناير الجارى في إرتيريا والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو. كما فاز فريقي الرجال علي ارتيريا ويتبقي لهم مباراتين غدا لضمان التأهل للأولمبياد.جاء ذك في إطار التصفيات الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية والتى تقام خلال الفترة من 4 وحتى 7 يناير الجارى في إرتيريا والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

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