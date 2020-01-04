أستون فيلا يسقط أمام فولهام بثنائية في كأس رابطة الاتحاد الإنجليزي

فاز فريق فولهام الإنجليزي علي نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ، ضمن منافسات دور الـ 64 من كأس رابطة الاتحاد الإنجليزي .
أحرز الهدف الأول في اللقاء أنطوني نوكاريت لاعب فريق
وينتهي اللقاء بفوز فولهام بنتيجه هدفين مقابل هدف ، ويتأهل إلي دور الـ 32 من بطوة كأس الاتحاد الانجليزي ، بينما يغادر أستون فيلا البطولة من دور الـ 64.
ويحتل فريق أستون فيلا المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة ، بعد أن خاض 21 جولة له في البريميرليج.
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