أستون فيلا يسقط أمام فولهام بثنائية في كأس رابطة الاتحاد الإنجليزي

فاز فريق فولهام الإنجليزي علي نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ، ضمن منافسات دور الـ 64 من كأس رابطة الاتحاد الإنجليزي .

أحرز الهدف الأول في اللقاء أنطوني نوكاريت لاعب فريق فولهام في الدقيقة 54 ، وفي الدقيقة 63 عاد أستون فيلا للمباراة بتسجيلة التعادل عن طريق أنور غازي ، ثم في الدقيقة 74 أضاف هاري أرتر لاعب فولهام الهدف الثاني للفريق .

وينتهي اللقاء بفوز فولهام بنتيجه هدفين مقابل هدف ، ويتأهل إلي دور الـ 32 من بطوة كأس الاتحاد الانجليزي ، بينما يغادر أستون فيلا البطولة من دور الـ 64.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز السابع عشر في ترتيب فولهام في الدقيقة 54 ، وفي الدقيقة 63 عاد أستون فيلا للمباراة بتسجيلة التعادل عن طريق أنور غازي ، ثم في الدقيقة 74 أضاف هاري أرتر لاعب فولهام الهدف الثاني للفريق .وينتهي اللقاء بفوز فولهام بنتيجه هدفين مقابل هدف ، ويتأهل إلي دور الـ 32 من بطوة كأس الاتحاد الانجليزي ، بينما يغادر أستون فيلا البطولة من دور الـ 64.ويحتل فريق أستون فيلا المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة ، بعد أن خاض 21 جولة له في البريميرليج.

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