كريم الزعبى: انتظرونى فى منافسات الفروسية بطوكيو

اعرب الفارس كريم الزغبي عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول لبطولة CSi_W*4 Abu Dhabi للفروسية في منافسات قفز الحواجز في الإمارات العربية. أشار الزغبى إلى خوضه منافسة قوية فى البطولة واقتنص ميدالية هامة تضاف إلى رصيده وهى اول ميدالية بعد توقيع عقد رعايته مع أحد البنوك وتعتبر اعداد جيد لاولمبياد طوكيو٢٠٢٠، مؤكدا على بذل الجهد لتحقيق ميدالية أولمبية فى طوكيو.

وجه الزغبى شكره للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس الاتحاد الفروسية وطارق فايد رئيس مجلس ادارة البنك الراعى الرسمى له . البطولة واقتنص ميدالية هامة تضاف إلى رصيده وهى اول ميدالية بعد توقيع عقد رعايته مع أحد البنوك وتعتبر اعداد جيد لاولمبياد طوكيو٢٠٢٠، مؤكدا على بذل الجهد لتحقيق ميدالية أولمبية فى طوكيو.وجه الزغبى شكره للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس الاتحاد الفروسية وطارق فايد رئيس مجلس ادارة البنك الراعى الرسمى له .

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