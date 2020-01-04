الإسماعيلي يكشف عن إمكانية لحاق ثنائي الفريق بمباراة بيراميدز

قال ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى أن أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق بدأ فى التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى الحوض.
وأضاف هريدى :"اللاعب سينتظم بالتدريبات الجماعية غدا أوبعد غد على أقصى تقدير لتصبح مشاركته فى المباريات المقبلة حسب وجهة نظر الجهاز الفنى".
وبسؤاله عن موقف محمد مجدى حارس المرمى أجاب :”تعرض لشد خفيف فى الضامة وسيخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه النهائى من اللقاء”.
ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويدخل الدراويش المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة.
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