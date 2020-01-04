سبب تأخر مباريات كأس إنجلترا لمدة دقيقة

تنطلق اليوم السبت مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي، وتشهد عدة مباريات مثيرة أبرزها مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون، ومانشستر سيتي حامل اللقب أمام بورت فالي، وأستون فيلا الذي يلعب له الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، أمام فولهام، وليستر سيتي أمام ويجان أتليتك.
تشهد المباريات تأخرها لمدة دقيقة حيث ستكون في الساعة 7:31، 4:01 وسبب هوعرض مقطع لحث الجميع على التفكير بأهمية الإهتمام برفاهيتهم الخاصة وإتباع خطوات بسيطة تساعد على تعزيز حالة الإنسان المزاجية وتحسين النوم.
يقود تلك الحملة الأمير ويليام، حيث قرر الأمير ويليام برعاية الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن يتم تأخير كافة مباريات الدور الثالث لكأسالإتحاد الإنجليزي لمدة دقيقه، وذلك لكي يتم منح المشجعين والمتفرجين دقيقة إضافية للتفكير في صحتهم العقلية والذهنية. الذي يتحدّث بالفيديو التالي:
شاهد الفيديو من هنا:
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