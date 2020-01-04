21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة المقاولون

اختار أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد الأحد علي استاد المقاولون العرب

ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري.وضمت القائمة كلا من: محمد كوكو ومحمود حمدي وأحمد مصطفى ومحمد دبش وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد مرشوح وصلاح ريكو ومحمد كنارية ومصطفى شبيطة وباولن فوافي وصلاح أمين ومحمد مسعد وشميلس بيكي وميدو جابر وصلاح عاشور وعمرو مرعي وأودو موسيس.واختتم فريق المقاصة مساء اليوم تدريباته استعدادا لمباراة المقاولون حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن ميدو قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.